Донеччина: чоловік до смерті побив свою співмешканку

У м. Сніжне Донецької області затримано 52-річного чоловіка, який до смерті побив свою 48-річну співмешканку.

Як повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до Сніжнянського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків виявлено труп 48-річної місцевої жительки. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, її смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, розриву селезінки, перелому ребер.

Вжитими заходами працівниками кримінального розшуку було встановлено й затримано 52-річного чоловіка, який після вживання алкоголю під час сварки руками й ногами побив співмешканку, завдавши їй травм, від яких вона померла.