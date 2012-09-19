На Луганщині на 30-80% скорочено водопостачання трьох міст

Сьогодні в Луганській області на 80% скорочено подачу води в місті Первомайську і на 30% у містах Стаханові та Кіровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Луганськвода», компанія сьогодні вранці скоротила подачу води в трьох містах через планові ремонтні роботи на магістральному водоводі «Карбоніт-Первомайськ» діаметром 900 мм, а так само водоводах діаметром 700 мм і 1000 мм - «Світличне-Стаханов».

В даний час на місці проведення робіт працюють чотири аварійні бригади.

За даними прес-служби, нормальний режим водопостачання буде відновлено в Первомайську до 16.00 20 вересня, у Стаханові та Кіровську до 8.00 20 вересня.