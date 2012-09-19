У Рівненській області скажений кіт напав на дитину

У с. Добривода Радивилівського району Рівненської області скажений кіт напав на дитину 2001 року народження й подряпав її.

Як йдеться в повідомленні Управління МНС у Рівненській області, кіт напав на дитину 17 вересня.

Після цього батько дитини ізолював тварину, а ввечері того ж дня знайшов кота мертвим. Фахівці Держслужби ветеринарної медицини Радивилівського району того ж дня прибули на місце пригоди для проведення експертизи.

18 вересня було встановлено, що кіт хворів на сказ. Наразі триває вивчення можливих контактів кота з іншими тваринами й людьми, затверджено план заходів щодо локалізації вогнища захворювання.