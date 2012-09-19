Харків: 30-річний чоловік зґвалтував двох студенток

Працівники карного розшуку затримали 30-річного харків’янина, який підозрується у тому, що 8 вересня зґвалтував 20-річну студентку та її 21-річну подругу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, на момент скоєння злочину підозрюваний мав при собі ножа і погрожував дівчатам убивством.

Слідчим відділом Дзержинського РВ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 115 КПКУ та утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.