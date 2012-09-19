У Святошинському районі столиці виявили наркопритон

Співробітниками столичної міліції затримано 37-річного чоловіка, який у власній квартирі влаштував притон для вживання наркотиків.

Про це УНІАН повідомили в ГУМВС України в місті Києві.

Правоохоронці з’ясували, що вартість коноплі, що вміщувалася у коробку з-під сірників становила 100-120 гривень. За день реалізовувалося приблизно 7 таких порцій.

Сировину для продажу зловмисник вирощував власноруч.

Господаря та гостей наркопритону міліція затримала на гарячому – під час вживання наркотику.

В помешканні правоохоронці виявили марихуану, саморобний пристрій для її куріння та гроші, отримані від продажу наркотичного засобу.

Слідчим відділом Святошинського районного управління відносно господаря квартири порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Окрім цього вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 317 Кримінального кодексу України: «Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.