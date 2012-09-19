Прикарпаття: здійснив аварійну посадку літак

На Прикарпатті здійснив аварійну посадку двомісний літак, пілот якого втік з місця події.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 18 вересня о 20:50 від оперативного чергового Косівського райвідділу міліції до державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Косів поступило повідомлення про те, що близько 20:00 місцеві жителі виявили двомісний літак, який здійснив аварійну посадку на полі поблизу села Черганівка Косівського району.

Пілот з місця пригоди зник, потерпілих не виявлено. В результаті аварійного приземлення літак отримав незначні механічні ушкодження. Його власник, час та причина здійснення аварійної посадки встановлюються.

На місці події працівниками пожежно-рятувальної служби з метою запобігання виникнення загорання було від`єднано клеми акумуляторних батарей.

Працівники Косівського райвідділу УМВС в області проводять слідчі дії.