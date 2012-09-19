У ДТП загинув голова сільради з 2-річною донькою

На Львівщині під час ДТП загинув 30-річний голова однієї із сільських рад Яворівського району та його дворічна донька.

Про це повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, сьогодні вранці до Яворівського райвідділу міліції поступило повідомлення про те, що на автодорозі біля села Страдч Яворівського району у водоймі виявлено автомобіль “Форд-фієста”.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що увечері 18 вересня, водій автомобіля “Форд-фієста” з‘їхав з автодороги у водойму, внаслідок чого він та його дворічна донька, яка також була в салоні іномарки, загинули на місці події.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з‘їхав у ставок.

Проводиться розслідування обставин ДТП.