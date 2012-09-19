У столиці на медицину виділять додатково 23,6 млн грн

Київрада на своєму засіданні розгляне пропозицію Київської міської державної адміністрації про збільшення бюджетних видатків на медицину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Зокрема, за даними заступника голови міськдержадміністрації Руслана Крамаренка, депутатам запропонують збільшити видатки на медичну галузь на 23,6 млн грн.

Так, планується збільшити доходи та видатки загального фонду бюджету міста у сумі 10 млн грн на придбання витратних матеріалів для Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру на проведення ПЕТ-досліджень та виробництво радіо фармпрепаратів, поінформував він.

«Збільшено також бюджетні призначення на міську цільову програму «Здоров’я киян» у сумі 12 млн грн для придбання інсуліну, витратних матеріалів для перинатального діалізу, туберкуліну, вакцини для забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу. Ще 1,6 млн грн буде виділено для сервісного обслуговування обладнання з використанням ПЕТ-технологій в Центрі ядерної медицини», – зазначив Р.Крамаренко.