Тернопільщина: внаслідок удару потяга загинув 62-річний чоловік

На Тернопільщині внаслідок удару потяга загинув 62-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю управління міністерства внутрішніх справ України на Львівській залізниці, вчора на перегоні Зборів–Золочів xоловіка збив електропоїзд «Тернопіль-Львів».

За даними машиніста, чоловік стояв дуже близько до колії і дивився в сторону вантажного потяга, який їхав назустріч електричці. Машиніст електрички застосував екстренне гальмування, однак чоловік стояв надто близько до колії і удару уникнути не вдалося.

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 62-річний житель Золочівського району.

