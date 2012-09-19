Сумщина: правоохоронці вилучили понад 52 кг марихуани

У Сумській області правоохоронці вилучили понад 52 кілограми марихуани.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зі зв`язків із громадськістю УМВС України у Сумській області Ельвіра Біганова, члени міжвідомчої оперативної групи у складі співробітників обласного УМВС, СБУ і Сумського прикордонного загону 16 вересня затримали громадянина Російської Федерації, 1984 року народження, жителя прикордонного району. Чоловіка затримали з поліетиленовим пакетом, в якому знаходилася марихуана вагою понад 1 кг Затриманий пояснив, що речовину він узяв в покинутому будинку в с. Катеринівка Глухівського району. Коли працівники міліції і СБУ 18 вересня провели обшук за вказаною адресою, вони виявили понад 52 кг марихуани у сухому вигляді, а також посіви конопель на присадибній ділянці.

«За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить близько 1 млн грн. Сьогодні зразки конопель направлені на експертизу. Проводяться слідчі дії. Встановлено і «господаря» конопель. Це 24-річний житель сусіднього району. Чоловік вже притягувався до відповідальності за незаконні операції з наркотиками, проте його це не зупинило. Як пояснив затриманий, будинок, в якому знайшли сушені коноплі, належав його покійним родичам. Одного разу, приїхавши, він знайшов дикорослі коноплі, зібрав насіння і посіяв. Під посів зайняв як свою присадибну ділянку, так і покинуту сусідську. Вирощене зілля він зібрав і залишив сушити на горищах і у сараях», - розповіла Е. Біганова.

Зараз міліція вирішує питання про порушення кримінальних справ стосовно обох підозрюваних.