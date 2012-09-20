У Ялті попередили незаконне користування землями санаторію

За протестами прокуратури м.Ялти скасовано рішення Масандрівської селищної ради, за яким санаторію МОЗ України «Долоси» припинено право на користування земельною ділянкою площею 2 га вартістю 4,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим. Також скасовано рішення цієї ради про надання ТОВ дозволу на складання проекту землеустрою з відведення вказаної ділянки.

Заходи вжито у зв’язку з перевищенням органом місцевого самоврядування повноважень при прийнятті вказаних рішень, оскільки за законом рада не може розпоряджатися землями державних підприємств.

Таким чином, вжитими прокуратурою заходами попереджено незаконне розпорядження землями протитуберкульозного санаторію.