У Ялті попередили незаконне користування землями санаторію
11:34, 20 вересня 2012Новини регіонів
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Ділянка площею 2 га
За протестами прокуратури м.Ялти скасовано рішення Масандрівської селищної ради, за яким санаторію МОЗ України «Долоси» припинено право на користування земельною ділянкою площею 2 га вартістю 4,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим. Також скасовано рішення цієї ради про надання ТОВ дозволу на складання проекту землеустрою з відведення вказаної ділянки.
Заходи вжито у зв’язку з перевищенням органом місцевого самоврядування повноважень при прийнятті вказаних рішень, оскільки за законом рада не може розпоряджатися землями державних підприємств.
Таким чином, вжитими прокуратурою заходами попереджено незаконне розпорядження землями протитуберкульозного санаторію.
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