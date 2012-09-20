У Києві міська електричка смертельно травмувала чоловіка

У Києві біля станції "Видубичі" міська електричка смертельно травмувала чоловіка, який з колії намагався потрапити на платформу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався сьогодні близько 9.00.

За словами машиністів потягу, людину на колії вони побачили на відстані 50 метрів, одразу застосували екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Аби скоротити час та уникнути дорожніх заторів, працівники локомотивної бригади поклали потерпілого, який на той час був з ознаками життя, в останній вагон електропотягу та рушили до ст. Дарниця. При цьому викликали по радіостанції швидку допомогу та наряд міліції. На жаль, під час слідування травмований чоловік помер.

Наразі на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи лінійних відділів на станціях Дарниця та Київ-Пасажирський.