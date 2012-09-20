У Житомирській області скажена куниця покусала чоловіка

У селі Покришів Брусилівського району Житомирської області у приватній садибі куниця покусала 47-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС України у Житомирській області, випадок стався 16 вересня.

У медиків виникла підозра випадку сказу тварини. У середу, 19 вересня, це підтвердилося результатами аналізів - куниця виявилася скаженою.

Зокрема, за словами начальника відділу роботи із ЗМІ та громадськістю територіального управління МНС України у Житомирській області Ірини Романюк "експертним висновком Житомирської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини виявлено збудник хвороби — сказ".

Чоловіка обстежили у Брусилівській центральній районній лікарні та зробили йому профілактичне щеплення.