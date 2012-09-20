Прикарпаття: грози спричинили перебої з електропостачанням

Грози та шквальні вітри в ніч з 19 на 20 вересня спричинили перебої з електропостачанням у чотирьох районах області Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційної політики ПАТ «Прикарпаттяобленерго», станом на 9.00 повністю без електропостачання перебувало 7 населених пунктів у Рогатинському та Тисменицькому районах.

Частково без світла залишились села Спас, Ясиновець у Рожнятівському районі, село Чернів та місто Рогатин у Рогатинському районі, Побережжя та Клубівці в Тисменицькому районі, Сопів, Кийданч, Княждвір, Печеніжин у Коломийському районі.

Синоптики попереджають про подальше погіршення погоди. 21-22 вересня очікуються дощі та сильні пориви вітру.

Зважаючи на прогнозовану ситуацію, енергетики нагадують, що при штормових вітрах можуть траплятися обриви проводів ліній електропередавання. Спеціалісти застерігають: смертельно небезпечно не тільки торкатись до обірваних чи обвислих проводів, але й підходити до проводу, який лежить на землі, на відстань меншу ніж 8 метрів.