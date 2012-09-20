Київрада ліквідувала центр реагування на тривожні виклики

Київська міська рада вирішила ліквідувати комунальне підприємство «Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в столиці «Київ-112».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосував 81 з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Київрада доручила КМДА здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо ліквідації підприємства і створити ліквідаційну комісію. Сьогоднішнім рішенням депутати визначили таким, що втратило чинність попереднє рішення Київради від 19 лютого 2009 про створення зазначеного інформаційного центру.

Як йдеться в рішенні, вказане підприємство на цей час фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності. Проект рішення підготовлено з метою уникнення подальшої заборгованості комунального підприємства перед працівниками інформцентру.