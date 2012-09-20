У Києві виділили кошти на матеріали для діалізу

Депутати Київради підтримали пропозицію Головного управління охорони здоров’я КМДА щодо додаткового виділення 4480,0 тис. грн на придбання витратних матеріалів для перитонеального діалізу для хворих нефрологічного профілю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне рішення про внесення змін до бюджету Києва на 2012 рік було ухвалене на сесії міськради.

Обсяги видатків на закупівлю виробів медичного призначення та медикаментів, необхідних для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу у дітей та дорослих, збільшено на 5315,9 тис. грн за рахунок зменшення видатків на закупівлю препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії.

Наразі лікування методом перитонеального діалізу у столиці отримують 60 хворих, які перебувають на стаціонарному та амбулаторному лікуванні в Олександрівській клінічній лікарні. Крім того, кількість хворих, які потребують сеансів лікування, щорічно зростає на 10-15 осіб.

Загалом для забезпечення витратними матеріалами для перитонеального діалізу вказаної категорії хворих на рік необхідно 11,2 млн грн. Вартість лікування одного пацієнта становить 186,7 тис. грн. На даний час пацієнти забезпечені препаратом у достатніх обсягах, проведення процедур здійснюється належним чином у лікувальних установах міста.