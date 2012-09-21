Чоловік та його дворічний син отруїлися випарами фарби

У Львові з квартири житлового будинку з токсичним отруєнням госпіталізовано 29-річного чоловіка та його дворічного сина.

Як повідомляє прес-служба МНС України, встановлено, що в квартирі, яка розташована поверхом нижче, проводились ремонтні роботи (в кімнаті наклеєні шпалери, пофарбовано підлогу та віконні рами, у ванній кімнаті пофарбовано панелі). Наразі стан потерпілих – середньої тяжкості.

Ймовірною причиною отруєння стало накопичення отруйних парів внаслідок проведення ремонтних робіт.