На Івано-Франківщині оздоровили понад половину дітей

В Івано-Франківській області влітку 2012 року оздоровлено 85,7 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося вчора на виїзному засіданні Координаційної ради облдержадміністрації з питань відпочинку та оздоровлення дітей, яке відбулося в селі Новоселиця Долинського району Івано-Франківської області.

Учасники засідання наголошували, що оздоровча кампанія мала напрямок на якісне і безпечне перебування дітей в оздоровчо-відпочинкових закладах регіону, акцент робився на змістовному дозвіллі та виховній роботі. Не було зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, харчових отруєнь та травматизму серед дітей.

Фінансове забезпечення оздоровчої кампанії-2012 становить 16,7 млн грн, що на 2,1 млн грн більше, ніж у 2011 році.

Зокрема, оздоровленням та відпочинком забезпечено 85 678 дітей віком від 7 до 16 років (2011 рік – 82 181 дітей), що склало 56,5%; в тому числі, стовідсотково дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 85% дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, та 74,1% дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей.

У стаціонарних закладах оздоровлення та відпочинку області, де тематична зміна тривала 21 день, оздоровленням охоплено 13,572 тис. дітей. 72,106 тис. дітей відпочивали по 14 днів.

Довідка УНІАН. На території Івано-Франківської області - 776 закладів оздоровлення та відпочинку, 15 з яких – позаміські дитячі заклади оздоровлення, санаторного типу, 647 – з денним перебуванням (пришкільні табори), 20 – дитячих закладів праці і відпочинку та 94 наметових містечка.