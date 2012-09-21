На Донеччині виявили незаконне захоронення отруйних відходів

Співробітниками Управління по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Донецькій області задокументовано факт несанкціонованого захоронення отруйних відходів промислового виробництва, наслідки якого могли бути незворотними.

Про це повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на заступника начальника відділу УДСБЕЗ області Олександра Виборнова.

За його словами, міліцією постійно проводяться заходи щодо виявлення фактів забруднення довкілля побутовими відходами та відходами виробництва, «але факт поховання отруйних відходів виробництва виявлений вперше».

«Спочатку ми отримали оперативну інформацію про те, що одне з підприємств області буде вивозити свої відходи, щоб закопати в лісопосадці в межах міста. Під час проведення оперативних заходів двоє зловмисників і були затримані на «гарячому», тобто, в той момент, коли вони в лісосмузі скидали з «ЗІЛа» мішки з вантажем в заздалегідь виритий котлован », - розповів О. Виборнов.

За даним фактом зараз проводиться перевірка, фахівці екології та земельних ресурсів за взятими пробами лабораторним шляхом встановлять всі компоненти, які містяться в цих отруйних викидах, а також розмір збитків, завданих навколишньому середовищу та державі.

Після проведення всіх необхідних заходів та отримання експертиз буде вирішено питання про порушення кримінальної справи стосовно безпосередніх виконавців, дії яких підпадають під ст. 239 КК (забруднення або псування земель) України, а також у відношенні посадових осіб, з чиєї згоди порушувався закон. Керівникам підприємства доведеться понести відповідальність не тільки за службову недбалість, але й за розтрату бюджетних коштів, оскільки підприємство отримувало від держави гроші, спеціально призначені для утилізації отруйних відходів.

О. Виборнов також зазначив, що в рамках порушеної згодом кримінальної справи слідством встановлюватимуться всі місця незаконних поховань цього підприємства, оскільки є інформація про постійну таку практику з боку порушників.

«Якщо це підтвердиться, навіть складно уявити, яку вже завдано шкоду екології і здоров`ю людини, адже відходи, що розклалися, можуть містити велику кількість сірки, можуть потрапити в ґрунтові води, а звідти і в розташований неподалік приватний сектор і багатоквартирні будинки», - заявив правоохоронець.