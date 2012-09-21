У Херсоні в ДТП загинули троє молодих людей

У Херсоні сьогодні вночі в ДТП загинули троє молодих людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДАІ в Херсонській області, у четвер, 20 вересня, о 23:40 у Херсоні на Бериславському шосе, в районі перехрестя з вул. Чорноморською, 21-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ-21104, рухаючись по шосе зі сторони вул. Ладичука в напрямку вул. Чорноморська, за попередніми даними, не вибрав безпечну швидкість руху, не справився з керуванням, виїхав на праве узбіччя по ходу руху автомобіля, де врізався в дерево.

В результаті ДТП водій і 2 пасажири автомобіля ВАЗ-21104 - 17-річна дівчина й невстановлений чоловік віком від 18 до 25 років, загинули на місці події.

За фактом ДТП зі смертельним наслідком проводиться розслідування.