Харківщина: психічно хвора жінка ножем поранила чотирьох людей

У місті Мерефа Харківської області психічно хвора жінка з ножем завдала поранень чотирьом громадянам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, після інциденту, який стався 19 вересня на одній з вулиць Мерефи, до лікарні за медичною допомогою звернулися чотири мешканці міста, які мали колото-різані рани обличчя.

На запитання правоохоронців щодо обставин отримання травм постраждалі відповіли, що на вулиці Дніпропетровській несподівано на них накинулась незнайома жінка з ножем. Усі події відбувались так швидко, що вони не змогли вчасно захиститися від гострого леза.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Харківського райвідділу міліції було затримано 39-річну місцеву жінку, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні нападу.

Під час слідчих дій співробітники міліції встановили, що ця місцева мешканка перебуває на обліку у Харківському обласному психоневрологічному диспансері.

Як з’ясувалося, саме психологічний розлад став причиною того, що озброївшись кухонним ножем, жінка вийшла на вулицю і почала нападати на людей.

На цей час жінка заарештована, речові докази вилучені. Слідчим відділом Харківського РВ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Триває слідство.