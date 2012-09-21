Херсонщина: затримали оголошеного в розшук ґвалтівника

Херсонська міліція цього тижня затримала оголошеного у всеукраїнський розшук 23-річного ґвалтівника з Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю управління МВС у Херсонській області, затриманий перебував у розшуку близько місяця. Маючи три судимості, за крадіжку й грабіж, він разом із напарником скоїв ще один злочин – зґвалтував 20-річну дівчину. Напарника вдалося затримати, а раніше судимий утік і був оголошений у всеукраїнський розшук.

Зіставивши отримані прикмети для розшуку з повідомленням замовника сезонних робіт із села Подове Новотроїцького району про свого працівника, херсонські правоохоронці прийняли рішення про затримання зловмисника.

На місце події виїхала оперативна група на чолі з першим заступником начальника Новотроїцького райвідділу міліції Русланом Семчаком. Ґвалтівника затримали, а вранці передали колегам із Дніпропетровської області.