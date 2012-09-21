На Дніпропетровщині - масове отруєння школярів

У Дніпропетровській області 19 вересня отруїлися 37 учнів Чаплинської середньої школи.

Як повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, 19-20 вересня до Чаплинської лікарні звернулися батьки 37 учнів школи.

«Діти скаржилися на слабкість і нудоту», - повідомили в прокуратурі.

Станом на 20 вересня, одну дитину госпіталізовано до Дніпропетровської клінічної лікарні з діагнозом реактивний панкреатит, інші діти з підозрою на гостру кишкову інфекцію, у зв`язку з легкою формою захворювання, перебувають на домашньому лікуванні.

З метою встановлення причин захворювання дітей у смт Чаплине Петриківського району працює комісія фахівців обласної санепідемстанції і головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.

Прокуратура Петриківського району проводить перевірку за фактом харчового отруєння