Янукович вручив ключі від шкільних автобусів на Миколаївщині

Президент України Віктор Янукович вручив ключі від шкільних автобусів директорам десяти загальноосвітніх шкіл Миколаївської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія передачі ключів відбулась у Миколаєві.

В.Янукович поспілкувався з керівниками навчальних закладів та поцікавився станом справ в очолюваних ними школах.

Реформа освіти, яка зараз реалізується в Україні, має на меті в тому числі забезпечити гідною освітою дітей у сільській місцевості, сказав Президент.

«Треба дати сільським дітям якісну освіту», - наголосив він.

Автобуси, ключі від яких сьогодні отримали директори шкіл, є останніми з передбачених для Миколаївської області в рамках Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус».