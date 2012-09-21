Янукович вручив ключі від шкільних автобусів на Миколаївщині
Директорам десяти шкіл
Президент України Віктор Янукович вручив ключі від шкільних автобусів директорам десяти загальноосвітніх шкіл Миколаївської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія передачі ключів відбулась у Миколаєві.
В.Янукович поспілкувався з керівниками навчальних закладів та поцікавився станом справ в очолюваних ними школах.
Реформа освіти, яка зараз реалізується в Україні, має на меті в тому числі забезпечити гідною освітою дітей у сільській місцевості, сказав Президент.
«Треба дати сільським дітям якісну освіту», - наголосив він.
Автобуси, ключі від яких сьогодні отримали директори шкіл, є останніми з передбачених для Миколаївської області в рамках Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус».