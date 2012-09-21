У Кіровограді 37-річний працівник «замінував» завод

Вчора у Кіровограді близько 19:10 37-річний працівник заводу повідомив про замінування підприємства, на якому працює.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в центрі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Повідомлення надійшло по лінії «102». На місце події прибули керівництво Управління МВС в області, представники УСБУ та МНС. Першочергово були евакуйовані усі працівники, які знаходилися на території підприємства. Під час проведення обстеження спеціалістами вибухових пристроїв виявлено не було.

У ході проведення подальших оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного у злочині. Ним виявився працівник даного підприємства, якого було затримано. Встановлено, що повідомлення він зробив, будучи тверезим, з хуліганських міркувань.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.