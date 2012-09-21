Через пожежу загинула 3-річна дівчинка, ще двоє малят - у реанімації

У Свердловську Луганської області сьогодні, 21 вересня, через пожежу в житловому будинку в кварталі 60 років СРСР загинула дівчинка, ще двоє дівчаток були госпіталізовані до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС в області, сьогодні о 12:07 до МНС надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в Свердловську.

На місце пригоди було направлено відділення міської пожежно-рятувальної частини №15. Як з`ясувалося, в квартирі на 9-му поверсі горіло дитяче ліжко і домашні речі.

Через пожежу загинула 3-річна дівчинка, ще 2 дівчинки віком 2 і 5 років були госпіталізовані до реанімаційного відділення Свердловської міської лікарні з діагнозом «отруєння продуктами горіння середнього ступеня».

О 12:22 підрозділи МНС ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив дитяче ліжко й домашні речі на площі 8 кв. м. Причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.