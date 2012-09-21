У Криму отруїлися 8 вихованців інтернату

Вісім вихованців Лівадійської загальноосвітньої школи-інтернату були госпіталізовані з 20 до 21 вересня з підозрою на кишкову інфекцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я Криму з посиланням на головного санітарного лікаря автономії Наталію Пеньковську, загрози для життя дітей немає. Діти віком від 7 до 18 років перебувають в інфекційному відділенні лікарні Ялти в стані легкого й середнього ступеня тяжкості.

В інтернаті проводяться протиепідеміологічні заходи. Причини інциденту встановлюються.