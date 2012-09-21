В Києві скасують поділ поліклінік на дорослі та дитячі

В Києві в рамках програми реформування медичної галузі планують скасувати поділ поліклінічних закладів на дорослі та дитячі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував сьогодні начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв, презентуючи на засіданні Комітету з економічних реформ КМДА напрацьовану фахівцями управління програму реформування системи медичного обслуговування в столиці.

За його словами, пропонується модель, відповідно до якої створюються Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) і Консультативно-діагностичні центри по одному в кожному районі Києва. Наразі, зазначив В.Мохорєв, в кожному районі працюють комунальні - від 4-х до 12 юридичних осіб – дорослі та дитячі поліклініки, і всі вони підпорядковані районному управлінню охорони здоров’я. "Пропонується створити на базі однієї поліклініки одну юридичну особу – ЦПМСД і підпорядкувати їй всі відділення первинної ланки меддопомоги району – терапевтичне, педіатричне, відділення загальної практики. Поруч створити другу юридичну особу – Діагностичний центр і йому підпорядкувати всі служби, які є в поліклініках району – це всі лабораторії, діагностика", - поінформував керівник управління.

При цьому В.Мохорєв запевнив, що зменшення юридичних осіб не означає ліквідацію установ, тобто мережа закладів буде збережена. “Ми також зберігаємо профіль медичних установ: якщо це була дитяча поліклініка, вона залишається такою. Педіатри продовжують приймати дітей до 18 років, а після того, як дитина досягає 18-річчя, вона зможе залишатися в цього самого педіатра, який вже стане сімейним лікарем і продовжить лікуватися в цього лікаря”, - пояснив він, зазначаючи, що відхід від розподілу на дорослі та дитячі медзаклади триватиме не один рік, а досить тривалий період.

Також він повідомив, що передбачається запровадити електронний запис пацієнтів до лікарів. Тобто хворий зможе записатися на прийом або в ту медустанову, де є вільний час прийому лікаря, який його цікавить, або до того лікаря, який йому подобається, вибравши в його розкладі вільний час. Але для цього, як мінімум, потрібно створення інтернет-сторінок кожного поліклінічного закладу Києва і налагодження відповідної роботи медперсоналу та лікарів. Також планується запровадити електронні рецепти і вже розроблена спеціальна програма. Ця програма, як інформували в КМДА, буде враховувати знижки, передбачені “Карткою киянина”.

Напрацьовані пропозиції запропоновано обговорити в медичних колах з метою внесення пропозицій.