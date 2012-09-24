Чернігівщина: чадним газом отруїлись бабуся та її онучки

У Чернігівській області чадним газом отруїлись бабуся та її двоє онучок.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 22 вересня близько 17:00 у приватному житловому будинку у с. Хрещате Козелецького району було виявлено жінку 1939 року народження без ознак життя та двох її онучок у непритомному стані (2010 та 2011 років народження).

Діти доправлені у тяжкому стані до реанімаційного відділення Козелецької центральної районної лікарні. Вирішується питання щодо їх транспортування до Чернігівської обласної дитячої лікарні.

«Ймовірна причина події - отруєння чадним газом», - поінформували в МНС.