До пілотних регіонів надійде 11 реанімобілів

Міністерство охорони здоров’я найближчими днями передасть 11 реанімобілів «Форд» типу С до пілотних регіонів, в яких реформується система медичного обслуговування, - Вінницької, Дніпропетровської, Донецької області та м. Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, найголовнішою відмінністю автомобілів типу С від В є їхнє облаштування, що дає можливість надавати всю необхідну реанімаційну допомогу хворим просто на місці. Зокрема, дефібрилятор має функції кардіомонітора, дозволяє спостерігати за станом хворого, запобігати виникненню аритмії тощо. Також у реанімобілі є кондиціонер і зовнішня розетка.

У прес-службі нагадали, що у 2011 році держава виділила 200 млн грн на закупівлю 70 реанімобілів типу С та 216 автомобілів типу В. Усі авто типу B вже надійшли у пілотні регіони. Усі автомобілі, які приймає МОЗ України, відповідають Національному стандарту України «Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування, технічні вимоги та методи випробувань» (EN 1789:2007, MOD) ДСТУ 7032:2009.