Від вибуху телевізора мало не загинули троє малих дітей

На Львівщині внаслідок вибуху телевізора троє дітей, віком від 1 року до 5-ти років, отримали опіки та отруїлися продуктами горіння.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Головному управлінні Держтехногенбезпеки у Львівській області, 20 вересня, о 22.10, надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ з отруєнням продуктами горіння та опіками потрапило троє дітей з села Верхнячка Сколівського району.

Було встановлено, що 20 вересня, близько 18.00, в с. Верхнячка Сколівського району виникла пожежа в дерев’яній літній кухні з пічним опаленням, яка належить місцевій жительці. Внаслідок пожежі постраждало троє дітей власниці помешкання, яких було госпіталізовано в лікарню з діагнозами: хлопчик 2011 року народження - отруєння продуктами горіння та термічний опік обличчя 2-3 ступеню, хлопчик 2007 року народження - отруєння продуктами горіння та термічний опік чола, дівчинка 2009 року народження - отруєння продуктами горіння.

„Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 20 м2, закопчено стіни на площі 30 м2. Збитки – встановлюються. Ймовірна причина пожежі – вибух телевізора”, - зазначається у повідомленні.