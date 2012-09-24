Миколаївщина: зіткнулися 3 автомобілі, постраждали 8 осіб

У Миколаївській області на дорозі «Улянівка-Миколаїв» у результаті зіткнення 3-х автомобілів постраждали 8 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державтоінспекції у Миколаївській області, ДТП сталося 23 вересня близько 21-ї години на 222-му кілометрі автодороги «Улянівка-Миколаїв».

Водій автомобіля «DAF FT XF105» з напівпричепом «KOEGEL S24», рухаючись з Миколаєва у напрямі міста Нова Одеса, під час виконання розвороту у зворотному напрямі з крайньої правої смуги руху, не переконався у безпеці маневру і не врахував дорожню обстановку (темний час доби). У результаті він створив перешкоду для руху водіям автомобілів «DAEWOO SENS T13110» і «RENOULT TRAFIC», які рухалися в попутному напрямі по сусідній смузі руху. Сталося зіткнення автомобілів.

У результаті ДТП 44-річний пасажир автомобіля «DAEWOO SENS» і 7 пасажирів автомобіля «RENOULT TRAFIC», віком від 21 року до 55 років, з травмами були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

За даним фактом ведеться слідство.