У Криму за добу шестеро людей отруїлися грибами
14:54, 24 вересня 2012Новини регіонів
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У районі Ангарського перевалу
У Криму за добу, 23 вересня, шестеро людей потрапили до лікарні після вживання грибів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, загрози для життя 3 чоловіків і 3 жінок немає.
За даними МНС, компанія з 5 осіб - жителів херсонського Скадовська і Севастополя 1953-1968 років народження - отруїлася грибами в районі Ангарського перевалу. Потерпілих доставлено в алуштинську лікарню з діагнозом "гостре отруєння".
Ще один інцидент стався в Бахчисараї. Місцеву мешканку 1950 року народження госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості.
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