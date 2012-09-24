У Криму за добу шестеро людей отруїлися грибами

У Криму за добу, 23 вересня, шестеро людей потрапили до лікарні після вживання грибів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, загрози для життя 3 чоловіків і 3 жінок немає.

За даними МНС, компанія з 5 осіб - жителів херсонського Скадовська і Севастополя 1953-1968 років народження - отруїлася грибами в районі Ангарського перевалу. Потерпілих доставлено в алуштинську лікарню з діагнозом "гостре отруєння".

Ще один інцидент стався в Бахчисараї. Місцеву мешканку 1950 року народження госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості.