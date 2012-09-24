Причина захворювання 37 учнів на Дніпропетровщині - аденовірус

Причиною одночасного захворювання 37 дітей у Чаплинській середній школі є аденовірусна інфекцієя, яка була розповсюджена повітряно-крапельним та контактно-побутовим шляхами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської ОДА з посиланням на дані головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

«При обстеженнях, що були проведені Дніпропетровською обласною санітарно-епідеміологічною станцією, у дітей був виявлений антиген аденовірусу – різновид гострої респіраторної вірусної інфекції. Тому це є підтвердженням того, що у дітей була відсутня бактеріальна інфекція, а мало місце захворювання учнів на респіраторну-вірусну інфекцію, а саме аденовірусну», - повідомила начальник головного управління охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Наразі тривають лабораторні дослідження відібраних проб. За даними медичного спостереження у дітей не зафіксовано середньо-тяжких і тяжких перебігів захворювання. Нормалізація стану відмічалася вже ввечері у п’ятницю, 21 вересня. Наступного дня після огляду медичними працівниками стан дітей був повністю задовільний.

За інформацією ОДА, діти навчалися у різних класах та по різному харчувалися.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що 19-20 вересня отруїлися 37 учнів Чаплинської середньої школи.

Станом на 20 вересня, одну дитину госпіталізовано до Дніпропетровської клінічної лікарні з діагнозом реактивний панкреатит, решта дітей з підозрою на гостру кишкову інфекцію, у зв`язку з легкою формою захворювання, перебувають на домашньому лікуванні.

22 вересня Управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації заперечило факт харчового отруєння 37 учнів Чаплинської школи Петриківського району.