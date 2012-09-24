Курсант, що загинув у Чугуєві, до останнього боровся за літак

Курсант Харківського університету Повітряних сил ім. І.Кожедуба Микола Наконечний, який 22 вересня загинув на аеродромі в Чугуєві, до останньої миті боровся за літак.

Як повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міноборони України, про це заявив під час обговорення подробиць трагедії в університеті ім. І.Кожедуба командувач Повітряних сил Збройних сил України Юрій Байдак.

«Пожежі, загоряння у небі не було. Літак після злету виконував набір висоти з великим кутом атаки. Керівник польотів віддав курсанту команду про зменшення куту атаки. Втім, курсант, за даними об’єктивного контролю на реакцію ручки керування, ледь віддалив від себе ручку керування, а потім знову її узяв. Після чого літак почав звалюватися на праве крило, зіштовхнувся із землею, і лише потім відбулося загоряння. Запалали паливні баки. Команда курсанту від керівника польотів: «Катапультуйся» надішла, але, як з’ясувалося, засобами порятунку він не скористувався. Курсант до останнього боровся за літак, - сказав Ю.Байдак, коментуючи перші результати розшифрування плівок «чорної скриньки».

Також командувач ПСУ повідомив, що під час виконання польотів місцевому населенню нічого не загрожувало.

«Літак упав на території аеродрому. Самі ж польоти проводилися у простих метеорологічних умовах із дотриманням усіх заходів безпеки, як це передбачено курсом польотів», - зазначив Ю.Байдак.

У медіа-центрі також повідомили, що 24 вересня в університеті ім. І.Кожедуба відбулося прощання з тілом загиблого, а у вівторок, 25 вересня, на Сумщині відбудеться його поховання із дотриманням усіх військових почестей.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на військовому аеродромі Чугуєва у катастрофі літака Л-39 загинув курсант 3-го курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних сил ЗСУ Микола Наконечний.

Як заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана, розглядаються дві версії авіакастрофи: несправність літака і помилка пілота.

За його словами, курсант-льотчик пройшов повну підготовку згідно з курсом льотної підготовки, до самостійного польоту виконав з льотчиком-інструктором 71 політ та був визначений готовим до виконання самостійного польоту.

За фактом авіакатастрофи літака Л-39 прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері порушено кримінальну справу за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).