Херсонщина: п'яний водій керував переповненим мікроавтобусом

У Херсонській області працівники Державтоінспекції затримали переповнений рейсовий мікроавтобус з п`яним водієм.

Як повідомив кореспондентові УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС у Херсонській області, подія сталася в суботу, 22 вересня.

Цього дня під час несення служби з нагляду за дорожнім рухом працівники ДАІ Чаплинського райвідділу УМВС у Херсонській області помітили маршрутний автобус IVECO сполученням «Херсон – Іванівка», салон якого, порушуючи вимоги п.21.1 Правил дорожнього руху України, був явно переповнений пасажирами.

Після зупинки виявилось, що 35-річний водій мікроавтобуса, незважаючи на те, що технічною характеристикою транспортного засобу передбачено 16 місць для сидіння, перевозив 24 пасажирів.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення міліціонери відзначили, що від водія маршруту відчувається різкий запах алкоголю, а також присутні інші ознаки алкогольного сп`яніння — почервоніння очей, тремтіння рук.

У присутності двох свідків було проведено медичний огляд водія, результат тесту показав наявність алкоголю в крові (0,37% (промілле).

Водія було усунено від керування маршрутним автобусом, вилучено водійське посвідчення і складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП.

Подальший рух мікроавтобуса було припинено, транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик.

Всі пасажири маршрути, серед яких було двоє дітей віком 5 і 6 років, були відправлені до пункту призначення іншими транспортними засобами.