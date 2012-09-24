Вінниччина: прикордонники виявили сумку з боєприпасами

Біля с. Студена Піщанського району Вінницької області прикордонники відділу «Болган» Могилів-Подільського загону виявили сумку з боєприпасами та вибуховою речовиною.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Під час перевірки державного кордону 22 вересня поблизу села Студена дільничним інспектором прикордонної служби була виявлена сумка з боєприпасами та вибуховою речовиною.

Про це вартові кордону одразу взаємодіючі підрозділи МВС, МНС та СБУ.

Під час огляду знахідки було виявлено 4 підривники до мінометних мін та фугасних снарядів калібру 100-150 міліметрів та 2 вибухових заряди до мінометної міни калібру 120 міліметрів. Також у сумці знаходився пакунок із 1300 грамами пороху та боєприпасами 12 калібру.

Вилучений арсенал передали працівникам МНС для знешкодження.