СЕС закрила інтернат у Криму, де отруїлися діти
СЕС Ялти тимчасово закрила Лівадійську школу-интернат, звідки з 20 по 24 вересня до лікарні привезли 31 дитину з підозрою на кишкову інфекцію.
Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства охорони здоров`я Криму, загрози для життя вихованців інтернату, віком від 7 до 18 років, немає.
За інформацією відомства, 22 з 31 дитини лікарі після огляду направили на стаціонарне лікування. «Всім госпіталізованим медична допомога надається у повному обсязі. «Тяжких» дітей серед них немає», - заявили в міністерстві.
За попередніми даними, діти заразилися через їжу: у результаті порушення технології приготування страв і недотримання правил особистої гігієни співробітником харчоблоку.
«Вогнище локалізоване», - заявили у Міністерстві охорони здоров`я Криму.
Як повідомляв УНІАН, 8 вихованців інтернату були госпіталізовані 20-21 вересня.