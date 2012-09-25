В Алупці вихованці інтернату отруїлися ягодами

У Криму в Алупці четверо хлопчиків, які прибули на відпочинок з інтернату в Донецьку, отруїлися ягодами і доставлені до лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інцидент стався 24 вересня.

За даними відомства, після вживання ягід невідомого походження вихованців відвезли до реанімації ялтинської лікарні, оскільки у них з`явилася реакція на галюциногени. Діти, трьом із яких 9, а одному 10 років, перебувають в медустанові в стані середнього ступеня тяжкості. Обставини події встановлюються.