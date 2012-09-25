У Криму дельтапланерист впав з 10-метрової висоти
11:47, 25 вересня 2012Новини регіонів
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Не впорався з керуванням
Житель Сімферополя, який літав на дельтаплані, потрапив у реанімацію після падіння з 10-метрової висоти.
Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління МНС, інцидент стався 24 вересня в районі сімферопольського села Строганівка.
«Чоловік, 1940 року народження, не впорався з управлінням дельтаплану і впав з висоти 10 метрів. У тяжкому стані його доставлено до реанімаційного відділення республіканської клінічної лікарні імені Семашка", - повідомили рятувальники.
Також, за даними МНС, 24 вересня в районі Судака травмувався турист із Росії. На стежці Голіцина на чоловіка, 1957 року народження, впав камінь. Зі скривавленою головою росіянина відвезли до лікарні.
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