Через пожежу у багатоповерховому будинку загинули мати і син

В Стаханові Луганської області внаслідок пожежі на останньому поверсі 9-поверхового будинку загинули мати і син.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у Луганській області.

За даними управління, 24 вересня о 04:02 до Стаханівського міського управління ГТУ МНС у Луганській області надійшло повідомлення про пожежу в квартирі у будинку по вулиці Олімпійській.

Пожежу було ліквідовано о 04:29. У гасінні взяли участь 14 чоловік особового складу. Для гасіння були викоритані 2 пожежних автоцистерни та одна автодрабина, завдяки якій вдалося через балкон проникнути в палаючу квартиру.

У кухні пожежникі виявили тіла літньої господині та її сина, загибель яких настала внаслідок отруєння продуктами горіння.

Осередком загоряння виявився диван в залі. За попередньою версією, причиною пожежі стала необережність чоловіка під час паління.