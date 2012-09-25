Через пожежу у багатоповерховому будинку загинули мати і син
Чоловік палив у ліжку
В Стаханові Луганської області внаслідок пожежі на останньому поверсі 9-поверхового будинку загинули мати і син.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у Луганській області.
За даними управління, 24 вересня о 04:02 до Стаханівського міського управління ГТУ МНС у Луганській області надійшло повідомлення про пожежу в квартирі у будинку по вулиці Олімпійській.
Пожежу було ліквідовано о 04:29. У гасінні взяли участь 14 чоловік особового складу. Для гасіння були викоритані 2 пожежних автоцистерни та одна автодрабина, завдяки якій вдалося через балкон проникнути в палаючу квартиру.
У кухні пожежникі виявили тіла літньої господині та її сина, загибель яких настала внаслідок отруєння продуктами горіння.
Осередком загоряння виявився диван в залі. За попередньою версією, причиною пожежі стала необережність чоловіка під час паління.