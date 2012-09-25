У Харкові застрелилася 17-річна громадянка Росії

14:42, 25 вересня 2012
Новини регіонів
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Приїхала погостювати

У Харкові наклала на себе руки 17-річна дівчина, громадянка Росії.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло дівчини з пораненням в районі грудної клітини було виявлене 23 вересня в одному з домоволодінь у Ленінському районі Харкова.

Працівники міліції, які прибули за викликом, встановили, що у квартирі мешкали батько та син. Мати і донька є громадянами Російської Федерації. На початку серпня вони удвох приїхали на Україну в гості до рідних. Сусідами родина характеризується з позитивного боку.

Згідно з повідомленням ЦЗГ, 23 вересня, скориставшись відсутністю дорослих, неповнолітня взяла пристрій для відстрілу гумових куль та зробила смертельний постріл. Пістолет належить батькові загиблої - 43-річному громадянину України. Зброя зареєстрована належним чином.

Працівниками міліції проведено детальний огляд місця події, вилучено речові докази. За вказаним фактом проводиться перевірка.

 

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