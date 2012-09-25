У гуртожитку ВНЗ виявлено тіло новонародженої дитини

У Харкові в гуртожитку одного з вищих навчальних закладів виявлено тіло новонародженої дитини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, загорнутий у рушник труп новонародженої дівчинки було виявлено біля сміттєпроводу в підсобному приміщенні гуртожитку Національного аерокосмічного університету ім. М.Жуковського 24 вересня.

На місце події негайно виїхали керівники прокуратури області та району, слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області, слідчо-оперативна група, експерти.

Ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявлено. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу, яка скоїла злочин.

На цей час порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури.