У Криму порушено справу щодо масового отруєння дітей

Міліція селища Лівадія в Криму порушила кримінальну справу за фактом масового отруєння учнів Лівадійської школи-інтернату.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Криму, справу порушено наприкінці минулого тижня за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм з попередження інфекційних захворювань і масових отруєнь).

Чотирьох співробітників школи-інтернату, зокрема - шеф-кухаря, старшого лікаря і дієтсестру, притягнуто до адміністративної відповідальності.

Зараз проводяться дослідження вилучених зразків їжі.

Як повідомляв УНІАН, 31 вихованця інтернату віком від 7 до 18 років було доставлено до інфекційного відділення лікарні Ялти з 20 по 24 вересня. У третини дітей - дизентерія, у решти - гастроентероколіт. «Тяжких» хворих серед них немає. На стаціонарному лікуванні зараз перебувають 22 людини. Збудником інфекції був співробітник харчоблоку. Незадовго до НП діти їли сирну запіканку і пили кефір. СЕС тимчасово закрила інтернат.