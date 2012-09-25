Рівненщина: скажений кіт покусав свою господарку

У селі Сатиїв Дубенського району на Рівненщині скажений кіт покусав свою господарку, дружину місцевого бізнесмена.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Рівненській області, на місце події негайно виїхали фахівці районної ветмедицини, які ізолювали кота і взяли його під нагляд.

Однак наступного дня, 23 вересня, кіт помер. Його труп було направлено на експертизу в територіальну лабораторію держветмедицини, де підтвердилося, що тварина була хвора на сказ.

Жінці, яку покусав кіт, надано медичну допомогу в обласній клінічній лікарні, нині її життю нічого не загрожує.

Як повідомили в обласній санепідемстанції, випадки укусів людей скаженими тваринами в області непоодинокі. Однак медики звертають увагу на недостатнє забезпечення медичних закладів спеціальною сироваткою для нейтралізації згубних для організму наслідків після укусів скаженими тваринами. Особливо відчувається незабезпеченість цими препаратами у районних санепідемслужбах.