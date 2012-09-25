В Одесі затримали 42-річного чоловіка з 1 кг амфетаміну

Співробітники Управління з боротьби із незаконним оборотом наркотиків МВС України спільно з оперативниками Одеського облУВС перекрили канал поставок до Одеси небезпечної наркотичної речовини з Молдови.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю УМВс в Одеській області, під час міліцейської операції в Одесі затримано 42-річного наркоторговця, який продав 21 вересня оперативникам 1 кг психотропної речовини «амфетамін». Всього раніше судимий житель райцентру Балта Одеській області мав намір збути 6 тисяч доз психотропної речовини, які, за цінами «чорного ринку», оцінюються в 600 тис. грн.

За даними міліції, наркотик призначався для подальшого розповсюдження в розважальних закладах Одеси.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу згідно з ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Зараз правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до наркопоставок до України.

Як повідомляв УНІАН, у травні співробітники Комінтернівського РВВС затримали на північній околиці Одеси в торгово-розважальному комплексі наркокур`єра, який намагався збути партію амфетаміну вартістю 150 тис. грн.