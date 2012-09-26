Дніпропетровщина: у фермерському господарстві виявлено коноплі

21 вересня працівники міліції спільно з працівниками УСБУ в Дніпропетровській області на території одного з фермерських господарств в Царичанському районі Дніпропетровщини виявили та вилучили незаконний посів коноплі у кількості майже 2,1 тис. кущів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За вказаним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Наразі, вилучені рослини направлені на експертизу.