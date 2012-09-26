Дніпропетровщина: у фермерському господарстві виявлено коноплі
09:06, 26 вересня 2012Новини регіонів
0
2,1 тис. кущів
21 вересня працівники міліції спільно з працівниками УСБУ в Дніпропетровській області на території одного з фермерських господарств в Царичанському районі Дніпропетровщини виявили та вилучили незаконний посів коноплі у кількості майже 2,1 тис. кущів.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
За вказаним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Наразі, вилучені рослини направлені на експертизу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter