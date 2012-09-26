На Хмельниччині зіткнулися іномарки і автобус: загинули 3 людей

На Хмельниччині при зіткненні іномарки та автобуса загинули троє осіб, ще троє отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася вчора, 25 вересня, на 272 км автодороги Житомир – Чернівці, поблизу села Гуменці Кам’янець-Подільського району.

За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля «Аudi 100» не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «ПАЗ 4234».

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля «Аudi» загинули, а троє пасажирів автобуса «ПАЗ» отримали тілесні ушкодження.

Автобус рухався за маршрутом м. Кам’янець-Подільський – м. Новодністровськ. Під час ДТП у салоні автобуса знаходилося 12 осіб.

Триває слідство.