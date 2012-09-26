Луганщина: іномарка врізалася у дерево, загинула людина

У Лисичанську Луганської області одна людина загинула і п`ятеро потрапили до лікарні через зіткнення автомобіля Chevrolet Lacetti з деревом у середу, 26 вересня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації, сьогодні о 01:00 на вул. Червона у Лисичанську водій Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням і врізався в дерево. В результаті 1 людина загинула, ще п’ятьох з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до центральної міської лікарні Лисичанська.

Станом на 7-му годину ранку четверо постраждалих перебувають у реанімаційному, один — у травматологічному відділенні. Їх стан оцінюється як тяжкий.