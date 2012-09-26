У центрі Харкова з 19 поверху викинувся 18-річний парубок
13:58, 26 вересня 2012Новини регіонів
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Відпрацьовують версії трагедії
У центрі Харкова з вікна багатоповерхового житлового будинку викинувся 18-річний парубок.
Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, надзвичайна подія сталася сьогодні вранці на вулиці Культури в центральній частині міста.
За її даними, хлопець викинувся з вікна квартири на дев’ятнадцятому поверсі. Від отриманих травм він загинув на місці.
Н.Захарова зазначила, що зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини події та відпрацьовують усі можливі версії трагедії.
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